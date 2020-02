Referendum costituzionale, si vota domenica 29 marzo dalle 7 alle 23

Viterbo - L'elettore, per votare, dovrà esibire al presidente di seggio la tessera elettorale personale e un documento di riconoscimento

Viterbo – Con decreto del presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020 è stato indetto, per il giorno domenica 29 marzo, il referendum popolare, ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione, per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna camera e pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica Italiana n. 240 del 12 ottobre 2019.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 marzo 2020, dalle 7 alle 23. L’elettore, per votare, dovrà esibire al presidente di seggio la tessera elettorale personale (o un attestato sostitutivo) e un documento di riconoscimento.

17 febbraio, 2020