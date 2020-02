Regionali di nuoto, pioggia di medaglie per la Fin plus di Viterbo

Sport - Ottimi risultati per gli atleti viterbesi alla piscina Forum di Roma

Roma – Domenica 9 febbraio si è svolta la seconda, delle quattro previste, manifestazione regionale nuoto propaganda organizzata dalla federazione italiana nuoto alla piscina Forum di Roma.

La manifestazione, suddivisa in due parti, ha visto competere, il mattino, gli atleti categoria Allievi nati nel 2009 e nel 2010 sulla distanza dei 50 metri rana e 50 metri farfalla.

I nuotatori tesserati Fin plus Ssd Arl, che svolgono i propri allenamenti alla piscina comunale di Viterbo, hanno ottenuto degli ottimi risultati cronometrici, migliorando il proprio tempo personale di allenamento.

Gli atleti Viola Bertin, Sophie Carosi e Mirco Gianneschi hanno ben figurato nelle gare dando ampia dimostrazione di maturità agonistica nonostante la loro giovane età. Nel pomeriggio, le gare sono proseguite con le categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior nati dal 2000 al 2008, gareggiando sulla medesima distanza del mattino, 50 metri rana e 50 metri farfalla.

La squadra composta dagli atleti Aurora Delle Monache, Alexandro Iuga Petru, Giulia Spaziani, Marysol Telli (categoria Ragazzi), Giulia Alessandri, Benedetta Bruni, Sofia Ciacci, Aurora Croci, Aurora Dei Svaldi, Camilla Ghergo, Marika Paliferi, Michele Paolocci, Michele Rigato, Stefania Soldini (categoria Junior), Assiem Vigiani (categoria Cadetti), Lucrezia Laurenti, Diego Patacchini (categoria Senior), ha dimostrato oltre ogni altra aspettativa, di conseguire ottimi risultati cronometrici.

Un primo posto, con medaglia d’oro, all’atleta Michele Rigato, sulla distanza dei 50 metri rana, due secondi posti, con medaglia d’argento per gli atleti Michele Rigato e Diego Patacchini, sulla distanza dei 50 metri farfalla, due terzi posti, con medaglia di bronzo per gli atleti Stefania Soldini sulla distanza dei 50 metri rana e Marysol Telli sulla distanza dei 50 metri farfalla.

“Un ringraziamento – si legge in una nota della società – va al tecnico istruttore Carlo Tridici che ha espresso enorme soddisfazione per l’impegno che i ragazzi quotidianamente dimostrano, per i genitori dei ragazzi che credono in questo progetto di crescita sportiva, per la Finplus che ha dato fiducia a tutto il gruppo Propaganda, dichiarando inoltre che ci saranno altre gare dove gli stessi atleti potranno emergere a livelli altissimi sempre più in maniera vittoriosa”.

