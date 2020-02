Regolamento di contabilità è questione di pareri…

Viterbo - Comune - Prosegue in prima commissione (Affari amministrativi) e seconda (Bilancio) la discussione

Viterbo – (g.f.) – Regolamento di contabilità, i conti non tornano. Non ancora. Sui pareri.

In prima e seconda commissione, in seduta comune, prosegue la discussione sul nuovo documento di cui l’amministrazione si deve dotare, ma sul parere che i dirigenti devono apporre al dup, documento unico di programmazione, il parere dell’opposizione, in particolare Alvaro Ricci (Pd), è negativo. E non solo su quello.

La proposta è che occorra il parere di tutti e otto i dirigenti. L’esponente Pd ritiene che sia una scelta complicata. Se soltanto uno dice no, che succede? Basterebbe quello del ragioniere capo, sentiti i dirigenti.

“Non ne facciamo una battaglia – osserva Ricci – secondo noi funziona meglio in questo modo, ma se la maggioranza o l’assessore pensano che così vada bene, è una scelta rispettabilissima”. A maggioranza passa un emendamento che nella sostanza lascia il testo invariato.

Si va avanti articolo per articolo. Alla fine la somma farà il totale del regolamento. Atteso poi alla prova del consiglio comunale.

18 febbraio, 2020