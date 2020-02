“Ridiamo la parola agli elettori”

Montalto di Castro - Il gruppo consiliare M5Stelle attacca l'amministrazione Caci

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Ultimo consiglio comunale 29 novembre 2019. Due mesi senza discutere interrogazioni o mozioni. Il sindaco, sospeso a seguito della condanna in primo grado a 3 anni e 2 mesi per la storia “bagni regalati”, attende per il 13 febbraio l’esito del ricorso.

Sapremo finalmente se verrà reintegrato o meno nel ruolo.

“Due mesi senza nominare il nuovo assessore al bilancio, una giunta comunale ridotta a tre componenti. Questo è il senso di responsabilità che il nostro sindaco ha verso i suoi concittadini?

Montalto non può rimanere un giorno di più in questa situazione di stallo. Gli scenari politici cambierebbero sensibilmente. In caso di conferma della sospensione vedremo come il vicesindaco affronterà la situazione, forse resettando gli assessori? Aprendo alle opposizioni? Cambiando gli obiettivi di programma?

Meno feste e concerti e più politiche per il lavoro e sviluppo? E se invece il sSindaco venisse reintegrato si farebbe finta che non è successo niente e si stampellerebbe la maggioranza fino alla fine del mandato? Con quali garanzie di tenuta? Una navigazione a vista?”, così si esprime il consigliere del Movimento Corniglia Francesco che aggiunge: “resta il fatto che il bilancio previsionale ancora è in alto mare, diverse ditte devono ancora riscuotere i loro crediti, il servizio raccolta rifiuti necessita di improrogabili miglioramenti, abbiamo il servizio idrico in procinto di passare a Talete, la centrale Enel, una zona artigianale e industriale che attendono interventi, il cavalcaferrovia alle Murelle ancora transennato, la zona della stazione in abbandono, le manutenzioni stradali e segnaletiche, la definizione dei piani di lavoro socialmente utili per i beneficiari del reddito di cittadinanza… etc. L’elenco dei problemi è lunghissimo perché gestire 9000 persone richiede un lavoro costante e continuo.

Sono partiti i lavori del lungomare (mentre c’è in corso una controversia legale su quelli già finiti) ma siamo così sicuri che termineranno per tempo? C’è da programmare la nuova stagione turistica”.

È una situazione insostenibile che deve terminare e un passo indietro del sindaco sarebbe la soluzione migliore. Ridiamo la parola agli elettori. Non siamo certamente i soli a pensarla così visti i fermenti elettorali cui stiamo assistendo.

Sempre che nel frattempo non arrivino altre novità giudiziarie come per gli avvisi di chiusura indagini preliminari di pochi giorni fa, o che inizino nuovi processi.

Gruppo consiliare M5Stelle Montalto di Castro

