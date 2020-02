Rigori a favore, Viterbese ultima in classifica

Sport - Calcio - Serie C - Per i gialloblù un solo tiro dal dischetto in 26 partite - Guida la graduatoria la Vibonese con nove, seconde Bari e Sicula Leonzio a quota otto

Viterbo – (s.s.) – Maglia nera dei rigori a favore.

Dopo 26 giornate di campionato la Viterbese è in piena zona retrocessione nella classifica dei penalty ricevuti.

I gialloblù si sono presentati dal dischetto in una sola occasione: era il 25 settembre e Pacilli superò Tomei per l’1-1 definitivo sul campo del Teramo.

Oltre ai laziali solo la Casertana ha ricevuto un rigore a favore, mentre tutte le altre squadre del girone C ne hanno ricevuti tra i due e i nove.

In totale nel raggruppamento meridionale sono stati concessi 85 penalty a una media di 4,25 a squadra. Molto al di sopra di questo numero la Vibonese, che ne ha ottenuti ben nove, ma anche il Bari e la Sicula Leonzio con otto e la Virtus Francavilla e la Paganese con sei. Più o meno nella media tutte le altre eccezion fatta per Potenza e Ternana, ferme a due, e i fanalini di coda bloccati a uno.

Le varie motivazioni che in questi mesi hanno portato la Viterbese a essere così poco coinvolta nell’argomento rigori a favore non sono affatto semplici da individuare. Vanno ricercate, tra l’altro, nel sistema di gioco che alcune volte porta pochi giocatori a occupare l’area avversaria ma anche in alcune valutazioni arbitrali sfavorevoli come quella su Tounkara arrivata domenica pomeriggio sull’1-0 a favore della Vibonese: attaccante in pieno possesso di palla e forte spallata da dietro di Altobello non sanzionata dal direttore di gara.

Nella classifica dei rigori causati, infine, la formazione di Calabro è all’ottavo posto con otto penalty fischiati contro di cui sette realizzati e uno parato (protagonista Vitali, nello stesso match di Teramo). Peggio di tutti, in questo caso, la Paganese con 13 tiri dal dischetto subiti mentre la squadra più brava e fortunata è il Picerno che ne ha provocati solamente quattro.

Serie C – girone C

rigori ricevuti

9: Vibonese

8: Bari, S. Leonzio

6: V. Francavilla, Paganese

5: Bisceglie, Reggina, Catania

4: Teramo, Avellino, Catanzaro

3: Rieti, Cavese, Monopoli, Rende, Picerno

2: Potenza, Ternana

1: Casertana, Viterbese

Serie C – girone C

rigori causati

13: Paganese

12: S. Leonzio, Vibonese, V. Francavilla

11: Bisceglie, Rieti

10: Bari

8: Rende, Reggina, Catania, Ternana, Teramo, Viterbese

7: Cavese, Avellino

6: Monopoli, Potenza, Catanzaro

5: Casertana

4: Picerno

Serie C – girone C

27esima giornata

domenica 16 febbraio

Rieti – Teramo (sabato)

V. Francavilla – Catanzaro (sabato)

Cavese – Bari

Reggina – Paganese

Viterbese – Potenza

Monopoli – S. Leonzio

Catania – Ternana

Rende – Avellino

Picerno – Bisceglie

Casertana – Vibonese

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 60 26 18 6 2 48 17 31 Bari 54 26 15 9 2 48 19 29 Monopoli 51 26 16 3 7 37 20 17 Ternana 48 26 14 6 6 34 23 11 Potenza 46 26 13 7 6 30 22 8 Catanzaro 42 26 12 6 8 40 28 12 Teramo 37 26 10 7 9 27 29 -2 Catania 37 26 10 7 9 34 36 -2 Viterbese 35 26 10 5 11 35 34 1 Paganese 34 26 8 10 8 34 29 5 V. Francavilla 34 26 8 10 8 32 32 0 Cavese 33 26 8 9 9 21 32 -11 Vibonese 32 26 7 11 8 42 32 10 Casertana 31 26 6 13 7 31 31 0 Avellino 31 26 8 7 11 29 36 -7 Picerno 26 26 6 8 12 25 33 -8 Bisceglie 19 26 3 10 13 19 35 -16 S. Leonzio 19 26 4 7 15 25 43 -18 Rende 17 26 3 8 15 18 46 -28 Rieti 12 26 4 5 17 27 59 -32

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara

8 gol: Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

18 febbraio, 2020