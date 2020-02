Rimossa la scritta su corso Italia

Viterbo - L’assessore Allegrini: “Per dediche ed esternazioni varie ci sono altri mezzi di comunicazione”

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Rimossa la scritta comparsa qualche giorno fa al Corso, a pochi passi da piazza delle Erbe.

A darne notizia è l’assessore al centro storico Laura Allegrini, che aggiunge: “Il Comune si augura di non dover più intervenire per simili episodi di inciviltà. Le mura della nostra città non sono mezzi di comunicazione”.

Comune di Viterbo

Allegrini: “Scritta in Corso Italia, una maleducazione che sconfina nell’inciviltà”

Condividi la notizia:











21 febbraio, 2020