Riprende la raccolta a domicilio degli sfalci d’erba

Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – Anche per l’anno 2020 il Comune di Vitorchiano ha attivato il servizio di raccolta del verde (sfalci d’erba) a domicilio. Partito nel 2013, è in grado di coinvolgere un crescente numero di cittadini e che, con una spesa minima di 1 euro a ticket (il quale dà diritto al conferimento di 2 sacchi da 120 litri), usufruiscono così di un servizio utile e funzionale.

Il personale comunale addetto al servizio sarà attivo da marzo a novembre, tutti i lunedì di ogni settimana (escluso i lunedì festivi, come il 13 aprile). Gli utenti interessati dovranno esporre sul contenitore-busta, come negli anni passati, il ticket acquistato in precedenza ogni qualvolta necessitino del ritiro.

I ticket potranno essere ritirati presso l’ufficio Tributi, presentando apposita ricevuta dell’avvenuto pagamento e allegando il modulo di richiesta del servizio, disponibile anche sul sito istituzionale www.comune.vitorchiano.vt.it. Gli utenti interessati potranno effettuare il versamento per l’acquisto dei ticket (costo € 1,00 cadauno) su C.C.P. nr 12601019 ( Comune di Vitorchiano Serv. Tesoreria – acquisto ticket) – oppure tramite bonifico (IBAN IT98P0760114500000012601019).

“Un servizio utile ai nostri cittadini – afferma l’assessore all’ambiente Federico Cruciani – che altrimenti dovrebbero autonomamente conferire gli sfalci presso l’ecocentro in località Molinella, almeno fino a quando non avremo realizzato la nostra isola ecologica a cui stiamo già lavorando e per la quale siamo assegnatari di uno specifico contributo regionale”.

“Un segnale di attenzione – conclude Cruciani – che insieme alle giornate periodiche di ritiro gratuito degli ingombranti, al ritiro gratuito delle ramaglie e allo smaltimento dell’olio vegetale, dimostra l’attenzione dell’amministrazione comunale verso l’ambiente nonché la vicinanza ai cittadini, che restano i veri protagonisti per la buona riuscita del sistema di raccolta porta a porta.”

Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi tel. 0761.373746 – 0761.373733. Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle 10:00 alle 12:30, sabato ore 9:30-11:00.

17 febbraio, 2020