Ronciglione united, vandali devastano gli uffici del Ginnasi

Sport - Calcio - La società: "Danni ingenti a porte, finestre, armadietti e reti di recinzione"

Ronciglione – (s.s.) – Porte scassinate, armadietti sotto sopra e materiale tecnico gettato a terra.

E’ questo il triste scenario che i dirigenti del Ronciglione united hanno trovato stamani al campo sportivo Ginnasi.

Dei vandali sono entrati nell’impianto in nottata e hanno devastato gli uffici dell’impianto, specialmente la segreteria.

“Probabilmente cercavano denaro oppure oggetti di valore – si legge nella nota del club, iscritto al campionato di Promozione -. Fortunatamente quanto cercato non era presente negli armadietti che sono stati divelti e rovistati in lungo e in largo. Nella razzia perpetrata sono stati asportati solo attrezzi da lavoro.

Ingenti comunque i danni sulle reti di recinzione, sulle porte, sulle finestre e negli armadietti. In mattinata sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ronciglione per i rilievi del caso. Probabilmente, per evitare il ripetersi di questi furti, verranno installate delle telecamere per tenere sotto controllo lo stadio”.

7 febbraio, 2020