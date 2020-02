Ronin Kai Tuscania, nove medaglie al Kobudo international meeting

Sport - Arti marziali - I ragazzi della Tuscia, allenati da Vittorio Bordo, si sono cimentati in una gara di forma

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Il 23 febbraio, la nona edizione del “Kobudo international meeting” di Roma, organizzata da Ettore Morolli dell’Asd Kaihu e sostenuta dall’ente di promozione sportiva Csain (centri sportivi aziendali industriali), che ha fornito gli ufficiali di gara, ha visto eccellere gli atleti della Ronin Kai Tuscania guidati dal direttore tecnico Francesco Di Campli che, affiancato dai propri collaboratori, gli allenatori Renato Nunzi e Vittorio Bordo, ha schierato in gara cinque atleti.

Sui tatami del Palaemi si sono sfidati in una gara di tecnica e abilità nel maneggio delle armi tradizionali originarie dell’arcipelago giapponese delle Ryu Kyu (Sai, Tonfa, Bo, Nunchaku, Eku, Kama, Tekko e Timbei) oltre 130 atleti, provenienti anche da Svizzera, Corea, Francia e Irlanda, appartenenti a 12 diverse società sportive.

I ragazzi della Tuscia, allenati da Vittorio Bordo, si sono cimentati in una gara di forma denominata kata in tutte le specialità previste (bo, sai e tonfa, armi superiori) e, nonostante la giovane tradizione nel maneggio delle armi, con l’umiltà e la dedizione che da sempre li caratterizza, sono riusciti a sbaragliare una concorrenza agguerrita arrivando tutti a medaglia in qualche specialità. Tutto ciò a ulteriore dimostrazione che il lavoro serio e l’impegno portano sempre a risultati di eccellenza.

Le premiazioni degli atleti sono state effettuate da Oshiro Zenei, ospite d’onore della manifestazione e allievo diretto di Shinpo Matayoshi, codificatore del Kobudo stesso.

Ronin Kai Tuscania

Questi i nomi degli atleti (in ordine anagrafico) e i rispettivi piazzamenti:

Marcello Cesaretti

terzo classificato specialità Sai e Tonfa

Riccardo Menicucci

terzo classificato specialità Bo

secondo classificato specialità Armi Superiori (Nunchaku)

Alessandro Mattei

terzo classificato specialità Bo

secondo classificato specialità Sai e Tonfa

terzo classificato specialità Armi Superiori (Nunchaku)

Patrick Celestini

terzo classificato specialità Sai e Tonfa

secondo classificato specialità Armi Superiori (Nunchaku)

Giampietro Monni

terzo classificato specialità Armi Superiori (Nunchaku)

25 febbraio, 2020