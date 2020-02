Rotelli e altri due parlamentari FdI alla scuola marescialli dell’aeronautica militare

Viterbo - Giovedì 6 febbraio il deputato viterbese insieme ai colleghi Deidda e Galantino hanno visitato le strutture

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Giovedì 6 febbraio una delegazione di deputati appartenenti al Gruppo Fratelli d’Italia, costituita dagli onorevoli Salvatore Deidda, Davide Galantino e Mauro Rotelli si è recata in visita alla scuola marescialli dell’aeronautica militare/comando aeroporto di Viterbo.

All’arrivo presso il reparto, i parlamentari sono stati accolti dal comandante della scuola marescialli dell’aeronautica militare e dell’aeroporto di Viterbo, colonnello Leonardo Moroni.

Dopo i saluti di rito il colonnello Moroni, attraverso la proiezione di un filmato e l’esposizione di un briefing, ha illustrato ai deputati l’organizzazione del reparto soffermandosi, sulle sue peculiarità e sull’attività svolta con particolare riguardo a quella relativa al settore formativo ed al supporto all’attività operativa.

Al termine del briefing ha preso la parola Deidda che, nel ringraziare il comandante e tutto il suo staff per l’ospitalità ricevuta e per il lavoro quotidianamente svolto presso la struttura viterbese, ha evidenziato lo scopo della visita che è quello di conoscere direttamente le diverse realtà militari operanti sull’aeroporto di Viterbo. La visita alla scuola marescialli dell’aeronautica militare rientra in un più ampio programma di visite ai vari enti della difesa presenti sul territorio nazionale. Il collega Galantino si è invece soffermato sull’importanza del lavoro svolto dal personale delle forze armate. In conclusione Rotelli ha evidenziato gli aspetti peculiari che caratterizzano la realtà della Scuola Marescialli, dal potenziale infrastrutturale al patrimonio di impianti sportivi.

Successivamente la delegazione è stata accompagnata in una veloce visita alle strutture logistiche e didattiche del Reparto; in particolare i deputati hanno avuto l’occasione di soffermarsi presso gli impianti sportivi e presso il polo didattico Leonardo, centro nevralgico del settore formativo del Reparto.

Dopo il pranzo, consumato insieme agli allievi marescialli la delegazione è tornata presso l’ufficio del comandante per la consegna degli oggetti ricordo e per la dedica sull’albo d’onore attraverso la quale, i tre deputati hanno espresso, all’unanimità, parole di apprezzamento e stima non solo per la scuola marescialli dell’aeronautica militare ma per l’intera forza armata.

Rotelli si dice onorato “di essere stato ospitato in questa eccellenza viterbese” mentre il collega Galantino coglie l’occasione per rivolgere un “saluto ai caduti per la patria”. Per Deidda “l’aeronautica è un pilastro della storia con eroi che hanno sacrificato la vita per la nostra patria. Questa scuola ha formato ed ha il gravoso compito di far crescere generazioni di uomini e donne che raccolgano questo testimone. Oggi è una eccellenza delle forze armate”.

La scuola marescialli dell’aeronautica militare/comando aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del comando delle scuole dell’aeronautica militare e della terza regione aerea di Bari; il reparto ricopre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei sottufficiali del ruolo marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione; dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, fornisce il supporto tecnico-operativo, i servizi alla navigazione aerea e l’attività di force-protection sull’aeroporto Tommaso Fabbri.

