L'uomo è stato ritrovato in condizioni gravissime - La coppia avrebbe lasciato una lettera per spiegare il gesto

Rovigo – Rovigo, uccide la moglie e tenta il suicidio.

La tragedia è avvenuta stamani a Rovigo.

Un uomo di 87 anni, per cause in corso d’accertamento, avrebbe prima ucciso la moglie e poi si sarebbe sparato un colpo di pistola.

La donna 80enne è morta sul colpo mentre l’uomo è stato trovato in condizione gravissime. È ricoverato nel reparto di rianimazione.

La coppia avrebbe lasciato una lettera dove avrebbe spiegato le ragioni del gesto.

Sul posto polizia e 118.

14 febbraio, 2020