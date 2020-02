Montefiascone - I consiglieri d’opposizione di M5s, Lega, La città nuova sull’inaccessibilità ai documenti e sulla nomina di un consulente per la comunicazione nella società comunale

Montefiascone – (m.m.) – “Rsa di Villa Serena, siamo sicuri che è tutto alla luce del sole?”. Se lo chiedono i consigliere d’opposizione Rosita Cicoria (M5s), Luciano Cimarello, Giulia Moscetti, Giulia De Santis (La città nuova), Augusto Bracoloni e Angelo Merlo (Lega).

La minoranza attacca in primis il sindaco Massimo Paolini, dopo l’infuocato consiglio comunale del 15 febbraio, nel quale l’opposizione ha abbandonato l’aula per la mancanza di documentazione richiesta proprio sulla società comunale di Villa Serena.

“Riguardo alla dichiarazione del sindaco inerente la ‘documentazione accessibile e consultabile’ sul sito di Villa Serena – spiegano i consiglieri di M5s, Lega e La città nuova -, si fa presente che, dall’insediamento di questa amministrazione e relativo consiglio d’amministrazione della struttura, non è più possibile consultare ad esempio, i verbali di assemblea del Cda, prima regolarmente pubblicati”.

La minoranza rispedisce al mittente anche le accuse mosse dal primo cittadino di non aver a cuore la struttura.

“Si accusa l’opposizione – continuano i consiglieri – di ‘non pensare agli anziani e ai dipendenti della struttura’ senza specificare che, se così fosse, non avremmo motivo di convocare consigli straordinari su questo argomento ma ci preoccuperemmo solo di fare ‘spot elettorali’ come fanno i membri della maggioranza. Col suo fare accusatorio, il primo cittadino non fa altro che darci ragione”.

Non è passata inosservata all’opposizione neanche la nomina di un consulente della comunicazione per la struttura dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020 con un contratto di collaborazione occasionale per un importo di 4mila euro annui.

“Ma siamo proprio sicuri che nella Rsa Villa Serena srl si svolge tutto alla luce del sole – si domandando i consiglieri di Lega, M5s e La città nuova – come sostiene il sindaco Massimo Paolini? Per esempio, dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020, è stata nominata una nuova consulente per la comunicazione, proprio presso la struttura Villa Serena srl.

Ma la stessa persona è giornalista di una testata cartacea locale che firma i suoi articoli proprio in merito alla società partecipata. Ci spieghi il sindaco come può, l’addetta alla comunicazione della società partecipata del comune, firmare un articolo su un quotidiano locale che parla dello stesso argomento in difesa della stessa amministrazione”.

24 febbraio, 2020