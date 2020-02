Ruby ter, il pm chiede 4 anni per Silvio Berlusconi

Siena - Nel processo in corso nella città del Palio dove il leader FI è imputato per corruzione in atti giudiziari - Attesa l'arringa della difesa

Siena – Quattro anni e due mesi di reclusione per Silvio Berlusconi. A chiederli, a Siena, è il pm Valentina Magnini, nel processo Ruby ter, dove il cavaliere è imputato per corruzione in atti giudiziari.

Secondo l’accusa, Berlusconi avrebbe pagato un pianista senese, Danilo Mariani per indirlo a falsa testimonianza nel caso Olgettine. Quattro anni e sei mesi è la richiesta del pm per Mariani.

Adesso c’è attesa per la difesa del leader Forza Italia. Le arringhe dei suoi avvocati di fronte al collegio del tribunale di Siena.

Il processo in corso è uno stralcio di quello sulle “Olgettine” trasferito nella città del Palio, deciso dal Gup di Milano quattro anni fa.

14 febbraio, 2020