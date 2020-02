Ryanair: “Da noi nessuna intenzione di comprare Air Italy”

Economia - Lo chief commercial officer della compagnia irlandese smentisce le voci di una trattativa per l'acquisto della ex-Meridiana

Milano – Da Ryanair “nessuna intenzione di acquistare Air Italy”. Lo dice chiaramente David O’Brien, chief commercial officer della compagnia irlandese, oggi a Milano.

Secondo le parole del dirigente, quindi, Ryanair non è interessata a intervenire nel salvataggio della ex Meridiana, messa in liquidazione dai soci proprietari Qatar Airways e Aga Khan.

Il ministero dei Trasporti continua a lavorare per trovare una soluzione alla crisi della compagnia, che nel 2019 ha chiuso con una perdita stimata di 230 milioni di euro, e salvare i circa 1500 posti di lavoro in pericolo.

Ryanair, invece, ha fatto sapere di essere al lavoro per creare una sua base all’aeroporto di Olbia, ma questo è un processo “indipendente” dalla crisi di Air Italy.

13 febbraio, 2020