Salvato il cane precipitato in un pozzo profondo 15 metri

Soriano nel Cimino - I vigili del fuoco riescono nel delicatissimo intervento e restituiscono l'animale ai proprietari

Soriano nel Cimino – Salvato il cane precipitato in un crepaccio a Soriano nel Cimino.

Si è felicemente conclusa la corsa contro il tempo dei vigili del fuoco per trarlo in salvo. Dopo le 14, sono terminate le operazioni.

È stato salvato, sta bene ed è stato già restituito ai proprietari.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, anche i carabinieri forestali. I pompieri sono stati impegnati con quattro unità di personale ieri e cinque oggi.

Si è trattato di un’operazione molto lunga e complessa, in particolare per la profondità del crepaccio dove il cane è precipitato. Circa quindici metri, con un diametro che non ha mai superato il metro.

Un vero e proprio pozzo che ha messo a dura prova la professionalità dei vigili del fuoco, in una delicatissima operazione. Alla fine sono comunque riusciti a riportare alla luce sano e salvo l’animale.

17 febbraio, 2020