A San Lorenzo Nuovo arriva Libri suonati

Lo spettacolo di Michele Marchesani in programma sabato alle 17,30

San Lorenzo Nuovo – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 8 febbraio alle 17,30 la sala consiliare del comune di San Lorenzo Nuovo ospiterà Libri suonati, un’inedita performance artistica che coniuga musica, teatro, letteratura ed improvvisazione.

L’originale format musicale/letterario che verrà offerto agli spettatori nasce da un’idea di Michele Marchesani, polistrumentista e cantautore. Un artista poliedrico che, alla profonda conoscenza di diversi generi musicali dovuta alla sua lunga esperienza cantautorale, ha abbinato la curiosità per il teatro, giungendo alla definizione di una proposta innovativa, non una semplice lettura dei testi, ma uno spettacolo integrale in cui è palpabile un flusso continuo tra la musica (interamente composta dall’autore), le parole del testo e le luci.

Marchesani parte da un celebre romanzo, in questo caso Io non ho paura di Niccolò Ammaniti, e ne ricava suggestioni che presenta al pubblico in uno spettacolo di suoni e parole, scaturiti da un’unica essenza espressiva.

Il testo fonte d’ispirazione non viene alterato, ma evocato. “Quando scelgo i pezzi del romanzo da intrecciare con la musica, scelgo quelli più risonanti con me. Non li propongo in ordine cronologico, ma in base allo stato d’animo che voglio suscitare. Per suscitare l’immagine della paura e dello sconforto – spiega l’autore – prendo pezzi di racconto drammatico e ad esso associo una musica composta da me”.

Lo scopo di tale combinazione di musica e lettura è quello di creare un’atmosfera immaginifica del romanzo raccontato e di portare gli spettatori verso un peculiare stato d’immaginazione. Proprio per queste caratteristiche lo spettacolo è aperto a tutti, anche a chi non conosce il testo proposto, con ingresso libero.

L’iniziativa rientra all’interno del programma del Sibilabo festival, manifestazione del Sistema bibliotecario del lago di Bolsena, finanziata dal Fondo per il patrimonio librario del ministero per i Beni e le attività culturali.

Comune di San Lorenzo Nuovo

5 febbraio, 2020