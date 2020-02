Sanremo, boom di ascolti con oltre il 52%

Spettacolo - Grande partenza per la 70esima edizione del festival - Le Vibrazioni conducono la classifica provvisoria

Sanremo – Grande partenza per la 70esima edizione del festival di Sanremo. La serata inaugurale della kermesse ha fatto registrare il 52,2% di share, con oltre 10 milioni di media di spettatori. È il secondo miglior risultato dal 2005.

Soddisfazione per il conduttore e direttore artistico Amadeus, che ha dimostrato di saper reggere molto bene il palco per eccellenza della televisione italiana, facendo ricredere anche i più scettici. “Sono felicissimo, ma stasera abbiamo un’altra partita” ha detto.

La serata si è aperta con Fiorello nei panni di don Matteo. Lo showman ha poi imbastito altri siparietti con Amadeus e i concorrenti in gara, rivelando di aver improvvisato tutto.

Commozione per l’altro super ospite, Tiziano Ferro, che durante l’esecuzione di “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini non ha retto all’emozione e ha finito la canzone in lacrime. Brividi forti e grandi applausi anche per il monologo di Rula Jebreal contro la violenza sulle donne. La giornalista ha raccontato la storia della madre, vittima di violenze e morta suicida.

Per quanto riguarda le canzoni in gara, la prima serata ne ha svelate 12, la metà. In classifica svettano Le Vibrazioni, che hanno eseguito il brano “Dov’è” portando sul palco un interprete della lingua dei segni. Standing ovation per Rita Pavone, protagonista di un’esibizione di straordinaria energia, ma la performance più discussa è quella di Achille Lauro, che durante la canzone si è spogliato rimanendo sul palco con un costume color carne.

Stasera la seconda tranche dei 12 big in gara. Amadeus ha annunciato che la serata sarà dedicata alla memoria di Fabrizio Frizzi, che oggi avrebbe compiuto 62 anni.

