Televisione - Volano gli ascolti nella quarta serata: superati i 9 milioni e mezzo di telespettatori e registrato il 53,3% di share

Sanremo – Sanremo, Leo Gassmann è il vincitore delle Nuove proposte.

Quarta serata per il festival di Sanremo. Il vincitore delle Nuove proposte è Leo Gassmann con il 52,5% di gradimento. Il cantante ha avuto la meglio su Tecla Insolia. A premiarlo è stato il presidente della regione Liguria Giovanni Toti che gli ha consegnato una Lanterna in filigrana di Campo Ligure.

Tecla Insolia ha vinto il premio della sala stampa radio tv e web ‘Lucio Dalla’ per la sezione nuove proposte.

Gli Eugenio in via di Gioia invece hanno vinto il premio della Critica ‘Mia Martini’ sempre per la sezione nuove proposte.

Sono volati gli ascolti nella quarta serata. Il festival ha superato i 9 milioni e mezzo di telespettatori e registrato il 53,3% di share.

L’anno scorso la stessa serata aveva ottenuto una media di 9 milioni 552mila spettatori pari al 46.1% di share.

Sul palco accanto ad Amadeus c’erano Fiorello e Antonella Clerici. In scena a inizio serata anche Tiziano Ferro con i brani L’ultima Notte al Mondo, Ti scatterò una foto e L’Amore è una cosa semplice.

Sancita la pace tra Fiorello e Ferro. Nel corso della terza serata il cantante di Latina aveva ironizzato sui social per i lunghi tempi del festival. Ferro aveva infatti rilanciato su Twitter l’hashtag FiorelloStatteZitto, alludendo alle lunghe gag sul palco dell’Ariston. Lo showman sembrava non gradito e dietro le quinte il presunto malumore aveva alimentato diverse polemiche. Tutto finito. Pace fatta. Fiorello sul palco bacio Ferro e i due duettano anche insieme.

Madrine della serata Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi.

Tra gli ospiti Dua Lipa, Ghali e Gianna Nannini con Coez per presentare il nuovo singolo.

Standing ovation per Vincenzo Mollica. Amadeus e Fiorello scendono in platea a salutare il giornalista del Tg1. L’edizione numero 70 del festival è l’ultima per Mollica che poi andrà in pensione dopo la breve proroga di un mese concessa dalla Rai in occasione del festival.

A tenere alti gli ascolti anche l’affaire Bugo-Morgan, con squalifica finale. Morgan inzia a cantare, ma cambia le parole del testo. Il “nuovo brano” sembra riferirsi a Bugo e alla sua precedente esibizione che Morgan non avrebbe gradito. Il risultato è che Bugo lascia il palco e la coppia è squalificata.

8 febbraio, 2020