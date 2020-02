Santa Rosa, spesi 295mila euro

Viterbo - Comune - Nel rendiconto del 3 settembre 2019 si va dai 986 euro per la pubblicità agli oltre 116mila euro per manutenzione, trasporto e assicurazione

Viterbo – Trasporto macchina di santa Rosa 2019, spesi 295mila euro.

Pubblicato il rendiconto del dirigente del comune di Viterbo Luigi Celestini sui costi sostenuti dall’amministrazione per il 3 settembre. Per il 2019, il totale a palazzo dei Priori fa 295mila 130 euro.

La regione ha partecipato alla principale manifestazione della città di Viterbo con 25mila euro. I restanti 270mila 130 euro arrivano invece dalle casse comunali.

La cifra più consistente è per manutenzione, trasporto e spese assicurative: 116mila 369 euro. Gli allestimenti tecnici ammontano a 1108 euro. Per le riprese televisive spesi 70mila 444 euro. Solo 986 euro in pubblicità e 14mila 754 per le spese di rappresentanza.

Anche la sicurezza ha un costo: circa 36mila euro. Più economiche le pulizie: 3mila euro. 2mila 440 euro è la somma utilizzata per le bande musicali.

Con 20mila 960 euro sono stati garantiti i bagni chimici. Mentre 14mila 201 euro se ne sono andati in incarichi professionali, necessari per tutti gli adempimenti.

Ci sono poi le varie ed eventuali. O meglio, i servizi vari. Assommano a 5mila 694 euro.

Lo spettacolo delle fontane danzanti, invece, è costato 9mila 150 euro. Andato in scena al Sacrario al termine del trasporto, ha sostituito i fuochi d’artificio.

2 febbraio, 2020