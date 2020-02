Magliano de' Marsi - I due attori stavano tornando verso Roma dopo aver recitato nel Don Chisciotte al teatro di Gessopalena

Magliano de’ Marsi – Sassi dal cavalcavia, colpita l’auto di Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi.

Spavento per gli attori Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi. L’auto su cui stavano viaggiando è stata colpita da alcuni sassi. Il parabrezza in frantumi. Per fortuna però tutti illesi i passeggeri, compresi i due attori.



Da quanto si apprende, ieri sera l’auto su cui stavano viaggiando Benvenuti e Fresi è stata colpita da alcuni sassi presumibilmente lanciati da un cavalcavia sulla A25.

L’incidente è accaduto lungo la A25. I due attori stavano tornando verso Roma dopo aver recitato nel Don Chisciotte al teatro di Gessopalena.

A guidare l’auto sarebbe stato Stefano Fresi che, dopo l’accaduto, avrebbe raggiunto la vicina stazione di servzio Montevelino nord, nel comune di Magliano de’ Marsi (L’Aquila) per dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti il personale di Strada dei parchi, la polizia stradale di Pratola Peligna e i carabinieri di Avezzano.

10 febbraio, 2020