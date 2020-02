Scarabeo, prima della sosta c’è La Maddalena

Sport - Volley - Serie B - I rossoblù chiudono il loro tour de force con la trasferta in Sardegna - Per l'Orte scontro salvezza casalingo con Roma 7

di Alessandro Castellani

Civita Castellana – La Scarabeo Civita Castellana chiude il suo periodo di fuoco in Sardegna, sul campo del Garibaldi La Maddalena. Oggi pomeriggio alle 17 il fischio d’inizio della gara, l’ultima di un autentico tour de force per i rossoblù, che li ha visti affrontare senza soste Cus Cagliari, Fenice e le due partite di coppa Italia col Bari.

Per la Scarabeo è determinante vincere, per conservare il vantaggio sul Sarroch, sfruttare al massimo lo scontro diretto tra Cagliari e Lazio e arrivare nelle migliori condizioni al turno di riposo, previsto per la settimana prossima. Ma La Maddalena non è un ostacolo da sottovalutare, anche in considerazione della stanchezza nelle gambe e nella testa dei giocatori di mister Grezio, reduci da una serie sfiancante di partite.

In zona salvezza, prova importantissima per il Volley club Orte, che al Palatevere alle 18 ospita l’Amin 21k Roma 7.

Una gara che si rivelerà decisiva, soprattutto in caso di vittoria: con 3 punti in tasca, infatti, gli ortani potrebbero chiamarsi quasi definitivamente fuori dalla lotta per non retrocedere. Dall’altra parte del campo, Roma 7 ha bisogno di riscattare la pesante sconfitta interna con Anguillara.

Serie B girone F – Giornata 15

La Maddalena Scarabeo Civita Castellana Genzano Sassari Orte Roma 7 Anguillara Sarroch Cus Cagliari Lazio Fenice Isola Sacra RIPOSA Virtus San Gaetano

Classifica

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 33 2 Sarroch 28 3 Cus Cagliari 27 4 Lazio 26 5 Isola Sacra Fiumicino 22 6 Amin 21k Roma 7 22 7 Fenice Roma 21 8 Us Garibaldi La Maddalena 19 9 Orte 18 10 Anguillara 16 11 Bcc Colli Albani Genzano 13 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 1

15 febbraio, 2020