Scarabeo, niente impresa e addio Coppa Italia

La squadra di Civita Castellana perde 3-0 a Bari ed esce dalla competizione

Bari – (a.c.) – Grinta e buona volontà non bastano alla Scarabeo Civita Castellana per ribaltare l’esito dei quarti di finale di coppa Italia. Dopo la sconfitta per 1-3 nella gara di andata al Palasmargiassi, i rossoblù perdono anche al ritorno, 3-0 sul campo della M2g Group Bari, e abbandonano la competizione.

Un 3-0 forse troppo severo per la banda Grezio, che in molti tratti della partita gioca alla pari se non addirittura in vantaggio sui rivali. A mancare, però, sono lucidità e freddezza nei momenti decisivi.

Il primo set vede un’ottima partenza di Civita Castellana, che però a metà parziale viene raggiunta dal Bari. I padroni di casa, trascinati dal rientrante Cernic, riescono a costruirsi un piccolo vantaggio e lo mantengono fino al 25-23.

Il secondo game è l’ultima spiaggia per la Scarabeo, che ormai non può fare meglio di pareggiare l’1-3 dell’andata. Come nel set precedente, i civitonici si portano in vantaggio, ma non riescono ad allungare a causa soprattutto di una lunga serie di errori in battuta. La M2g resta in corsa e a metà set alza il ritmo, mentre la Scarabeo rimane al palo: i pugliesi prendono il largo e vanno a vincere 25-18 il set che vale la qualificazione.

La partita vera, di fatto, finisce qui. Il resto del match è un’amichevole di lusso, in cui entrambe le squadre effettuano degli esperimenti. Ma anche il film del terzo set rimane simile a quello dei due precedenti: Civita Castellana parte davanti, per poi venire raggiunta e superata dal Bari. 27-25 e 3-0 per i padroni di casa.

La M2g festeggia così l’accesso alle final four di coppa Italia, mentre la Scarabeo torna a concentrarsi esclusivamente sul campionato. Già domani si gioca in Sardegna, alla Maddalena.

M2G Group Bari – Scarabeo Civita Castellana 3-0 (Parziali set: 25-23, 25-18, 27-25)

Bari: Longo 3, Di Florio 5, Cernic 9, Grassano 10, Giorgio 6, Persoglia 6, Rinaldi, Anselmo, Petruzzelli 7, De Gennaro, Indellicati 3, De Tellis. All. Iaia.

Civita Castellana: Monti 2, Scopetti 10, Ferrini 5, Sacripanti 6, Carofiglio 2, Piscopo 5, Bortolini, Petri 5, Fabbio 2, Deleo 1, Pollicino 3, Mezzanotte. All. Grezio.

Arbitri: Eustachio Papapietro (Matera), Mario Chiechi (Matera).

14 febbraio, 2020