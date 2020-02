Scarabeo e Orte, avanti a tutto cuore

Sport - Volley - Serie B - Nella quindicesima giornata le due squadre della Tuscia vincono entrambe 3-2 al tie-break

Orte – Successi cuore e grinta per le squadre della Tuscia nella quindicesima giornata di campionato. La capolista Scarabeo Civita Castellana e il Volley club Orte conquistano entrambe vittorie al tie-break, dopo battaglie lunghe e faticose, rispettivamente contro La Maddalena e Roma 7.

Per Civita Castellana il 2-3 in terra sarda potrebbe suonare come un punto perso, e invece è un passo avanti importantissimo in classifica. Le contemporanee sconfitte di Sarroch e Cus Cagliari, infatti, consentono ai rossoblù di arrivare al turno di sosta, previsto per il prossimo weekend, a +6 sulla Lazio, tornata al secondo posto in classifica grazie alla vittoria di Cagliari.

Bicchiere mezzo pieno anche in casa Volley club Orte. Un successo fondamentale, quello del Palatevere contro Roma 7, arrivato dopo oltre due ore di autentica battaglia e dopo che gli ospiti erano riusciti a pareggiare l’iniziale svantaggio di 2-0.

Grazie ai 2 punti conquistati sabato, l’Orte raggiunge all’ottavo posto in classifica La Maddalena e si mantiene a +4 dalla zona retrocessione, che in questa giornata si muove in blocco, visti i successi di Genzano e Anguillara.

Serie B girone F – Giornata 15

La Maddalena Scarabeo Civita Castellana 2-3 Genzano Sassari 3-0 Orte Roma 7 3-2 Anguillara Sarroch 3-1 Cus Cagliari Lazio 0-3 Fenice Isola Sacra 0-3 RIPOSA Virtus San Gaetano

Classifica

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 35 2 Lazio 29 3 Sarroch 28 4 Cus Cagliari 27 5 Isola Sacra Fiumicino 25 6 Amin 21k Roma 7 23 7 Fenice Roma 21 8 Us Garibaldi La Maddalena 20 9 Orte 20 10 Anguillara 19 11 Bcc Colli Albani Genzano 16 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 1

19 febbraio, 2020