Cronaca - Coinvolti diverse macchine e ferite due persone - La carreggiata è stata ora riaperta

Condividi la notizia:











Roma – Schianto a Prima Porta, chiusa la Cassia bis Veientana in direzione Roma.

Ore 12.30 – Intorno alle 12,30 la carreggiata che era stata chiusa per via dell’incidente è stata riaperta regolarmente.

Ore 11.30 – Schianto a Prima Porta, chiusa la Cassia bis Veientana in direzione Roma.

“Sulla strada statale 2 bis Cassia Veientana, all’altezza di Prima Porta (al chilometro 5) è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso in seguito a un incidente”.

E’ quanto annuncia in una nota l’Anas.

“Il sinistro – prosegue -, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto diversi veicoli e causato il ferimento di due persone. Il transito è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco”.

Sul posto sono al lavoro i sanitari del 118, i vigli del fuoco, la polizia stradale e i tecnici dell’Anas per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Condividi la notizia:











11 febbraio, 2020