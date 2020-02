Sciopero degli studenti all’istituto Colasanti

Civita Castellana - I rappresentanti dello scientifico: "14 estintori su 24 fuori uso e non ancora sostituiti"

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – In data odierna, il 4 febbraio, all’istituto Giuseppe Colasanti di Civita Castellana sito in Via Petrarca si è svolto uno sciopero. La manifestazione è stata organizzata per questo motivo.

Due settimane fa circa, in data 20 gennaio, è stata presentata una comunicazione ufficiale da parte dei rappresentanti d’istituto, dove vi era esplicitamente richiesta la sostituzione degli estintori fuori uso, 14 dei 24 totali.

Avendo dato dieci giorni lavorativi di tempo e non avendo ricevuto nessun responso significativo (se non le rassicurazioni di un ingegnere che ha temporeggiato sull’inizio dei lavori fornendo date imprecise) si è chiesto ai rappresentanti di classe la loro volontà, manifestando il desiderio di organizzare lo sciopero che si è svolto questa mattina con successo.

Jacopo Bongarzone

Edoardo Perrone

Rappresentanti d’istituto dello scientifico

Condividi la notizia:











4 febbraio, 2020