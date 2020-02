Scontro autocarro-macchina, due feriti

Viterbo - Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e sanitari del 118 - Il traffico ha subito rallentamenti

Viterbo – Scontro sulla superstrada, due feriti.

Paura in mattinata sulla Umbro Laziale 675. Per dinamiche ancora in corso di accertamento, un autocarro e una macchina si sono scontrati lateralmente al chilometro 65,300.

Sia il conducente dell’autocarro che il conducente della macchina sono rimasti feriti ma non avrebbero riportato lesioni gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale per tutti i rilievi del caso e i vigili del fuoco.

Il traffico ha subito rallentamenti e si viaggia su una sola corsia.

21 febbraio, 2020