Tuscania - Intervento di carabinieri e ambulanza - Rallentamenti sulla Tarquiniese

Tuscania – Scontro fra due auto, ferita una donna.

Incidente nel pomeriggio sulla Sp Tarquiniese. Due macchine, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate all’altezza del pub.

A rimanere ferita una donna a bordo di una delle auto, anche se non avrebbe riportato lesioni gravi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri per i rilievi del caso.

Il traffico ha subito dei rallentamenti.

20 febbraio, 2020