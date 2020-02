Scontro fra due auto: grave un 41enne, coinvolti mamma e figlio

Ischia di Castro - I vigili del fuoco li hanno liberati dalle lamiere - Sul posto anche 118 e carabinieri

Ischia di Castro – Scontro fra due auto nella notte a Ischia di Castro in strada Doganella. Grave un 41enne, coinvolti mamma e figlio dodicenne.

L’arteria collega Ischia con Pianiano, l’incidente è avvenuto attorno a mezzanotte e mezza.

Nello scontro, coinvolte due auto. Pare che l’impatto sia stato frontale.

A bordo di una vettura c’era una donna tra i 30 e i 40 anni suo figlio di 12 anni circa e sull’altra un quarantunenne.

Sotto tutti e tre di Ischia di Castro.

Sul posto i vigili del fuoco per estrarre le persone coinvolte dai mezzi, con la squadra di Gradoli.

Quando i pompieri sono arrivati, le condizioni della donna e di suo figlio sembravano non gravi. Erano coscienti. Sono stati comunque trasportati in ambulanza del 118 in ospedale, per accertamenti.

Più serie, invece, sono apparse le condizioni del 41enne. Portato in ambulanza a Canino, da lì è stato trasferito in eliambulanza in ospedale.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco con due mezzi e cinque unità di personale, il sanitari del 118 con due ambulanze e i carabinieri di Tuscania e di Canino.

26 febbraio, 2020