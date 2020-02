Cronaca - Sul posto la polizia stradale di Monterosi e il 118

Nepi – Scontro sulla Nepesina, feriti mamma e figlio.

Incidente intorno alle 10,30 nei pressi del centro residenziale Lydia. Due macchine, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate.

A rimanere feriti la conducente di una delle due macchine e il figlio che sono stati trasportati a Belcolle. Stando alle prime ricostruzioni non avrebbero riportato ferite gravi.

Sul posto, oltre i sanitari del 118, la polizia stradale di Monterosi.

