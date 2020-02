Viterbo - Sul posto un'ambulanza del 118 e gli agenti della polizia locale

Viterbo – Scontro in via Signorelli, coinvolta una macchina della polizia.

E’ successo in mattinata, all’incrocio tra via Signorelli, via del Pilastro e viale Bruno Buozzi.

Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Panda proveniente dal Pilastro e una macchina della polizia proveniente da via Signorelli si sono scontrate.

Un agente, nell’impatto, sarebbe rimasto ferito.

Sul posto un’ambulanza del 118 e gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi del caso.

11 febbraio, 2020