Scout, rinviato il thinking day causa Coronavirus

Tuscania - All'incontro sarebbero andati 250 ragazzi - L'Agesci: "Solo per non far stare in pensiero i genitori"

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Il comitato dell’Agesci Zona Tuscia dopo aver valutato l’attuale situazione in merito al Covid-19 meglio conosciuto come Coronavirus, pur essendo consapevole che sul territorio regionale e ancor più provinciale non ci sono situazioni critiche, ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’evento provinciale che si sarebbe dovuto tenere a Tuscania nei giorni 29 febbraio e 1 marzo.

Si vuole precisare che la decisione è stata presa in via del tutto precauzionale e soprattutto per non arrecare un’ulteriore preoccupazione ai genitori dei nostri ragazzi – circa 250 – che si sarebbero dovuti incontrare per celebrare insieme il Thinking day.

Come scout eguide dell’Agesci siamo chiamati a essere cittadini consapevoli e come educatori siamo chiamati anche a essere delle persone di fiducia per i ragazzi e per i loro genitori.

Ai genitori dei nostri ragazzi intendiamo offrire un concreto segnale di responsabilità in quello spirito di collaborazione educativa che contraddistingue il nostro agire.

Buona strada.

Comitato di zona Tuscia

29 febbraio, 2020