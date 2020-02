Scuola a Santa Barbara, il comune prova a far salpare di nuovo la “boat”

Viterbo - Comune - Qualcosa si muove per l'eterna incompiuta - L'assessora Allegrini: "Sbloccati dal giudice i soldi accantonati"

Viterbo – (g.f.) – Scuola materna a Santa Barbara, il comune prova a far salpare di nuovo la “boat”. Chiamato così per la somiglianza con una nave, il complesso scolastico nel popoloso quartiere è un cantiere fermo ormai da anni.

Un’incompiuta che ha attraversato mari tempestosi, diverse amministrazioni e altrettante difficoltà con le imprese appaltatrici. Due e in tutti e due i casi, contratto rescisso.

L’opera ha fatto lavorare più gli avvocati dei costruttori, ma qualcosa potrebbe cambiare a breve, le acque si stanno facendo più calme.

“C’è stata un’udienza dal giudice – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini – in base alla quale possiamo far ripartire i lavori. Le cifre che erano state accantonate sono state liberate. È stato predisposto un progetto che adesso dovrà essere portato in giunta, per la parte che ancora manca”.

La precedente amministrazione aveva trattenuto 300mila euro come acconto per i danni subiti dai ritardi e dallo stop al cantiere.

L’intervento è piuttosto indietro, completato nemmeno per la metà. E nemmeno basteranno i soldi che si sono resi disponibili, altri ne serviranno, ma è già qualcosa.

Dalla periferia al centro, è fermo da tempo pure il recupero alle ex scuderie a piazza Sallupara. L’amministrazione comunale pensa di contrarre un mutuo e completare l’opera.

Qualcosa che invece sta arrivando a compimento: “Il parcheggio fuori porta Faul – osserva Allegrini – ormai ci siamo. Con l’arrivo della primavere poi riprenderemo le asfaltature. Si parte da piazza Crispi e le vie intorno, quindi le frazioni. Il terzo blocco interessa il quartiere Ellera e lì gli interventi saranno importanti, sono interessate la gran parte delle strade”.

21 febbraio, 2020