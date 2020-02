Lettere - Viterbo - Scrive Rocco Bruno

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Da oltre un anno il semaforo del cimitero è guasto e in balia del vento.

Prima ogni tanto lo riattivavano, adesso è lì, spento e mal direzionato.

Posto in essere, ritengo, per facilitare l’accesso pedonale al cimitero, dalla fermata del bus sul lato opposto della strada, non ha mai funzionato a dovere, neanche quando attivo, perché le luci guardano altrove causa sempre del forte vento che sposta i gruppi luminosi.

Se si è deciso di lasciare i visitatori del cimitero in balia e alla gentilezza degli automobilisti in transito per attraversare la strada, allora è bene toglierlo, per evitare che prima o poi perda qualche pezzo per usura, magari con danni a terzi e anche perché il rudere in questione dà il benvenuto a chi entra da quella direzione in città, come a dire, “questo è solo l’inizio, vedrai dentro”.

Se invece lo si vuole riattivare, per la chiamata pedonale, allora consiglio di provvedere con robuste staffe all’ancoraggio dei relativi gruppi luminosi.

Rocco Bruno

24 febbraio, 2020