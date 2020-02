Sernicola si presenta all’Ascoli: “Il posto va guadagnato”

Sport - Calcio - Serie B - Il difensore originario di Civita Castellana commenta il trasferimento dall'Entella

Condividi la notizia:











Ascoli Piceno – (s.s.) – Leonardo Sernicola si presenta ai nuovi tifosi.

Arrivato all’Ascoli dall’Entella, il difensore originario di Civita Castellana è di proprietà del Sassuolo ed è deciso a giocarsi le proprie carte dopo sei mesi in cui ha collezionato solamente otto presenze tra serie B e coppa Italia.

I gettoni in bianconero sono già due: gli 11 minuti finali nel 3-0 sul Livorno e l’intera partita contro la Juve Stabia, che è riuscita a trovare il 2-2 al 95′. Nonostante l’amaro in bocca il calciatore è più che felice del primo impatto nella realtà marchigiana, anche grazie all’aiuto del suo compagno di squadra Gianluca Scamacca.

“Abbiamo lo stesso agente e siamo amici – racconta Sernicola -. In questo periodo, in attesa di trovare casa, sto vivendo da lui. Ad Ascoli mi sono trovato benissimo da subito sia con i compagni che con i tifosi. Peccato per il pareggio di venerdì, ci ha tagliato le gambe ma al di là del risultato ce la siamo cavata molto bene. Strada spianata dall’infortunio Ranieri? No. Il posto va guadagnato ogni giorno in allenamento, il compito di noi calciatori è quello di mettere il mister quotidianamente in difficoltà“.

Sabato prossimo l’Ascoli sarà impegnato sul campo dello Spezia mentre l’incrocio con l’Entella arriverà l’8 marzo sempre in trasferta. Per Sernicola, fresco di cambio di maglia, sarà una partita ancor più speciale.

Condividi la notizia:











13 febbraio, 2020