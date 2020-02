Donna morta a Brescia, la regione smentisce

Cronaca - Sentita la Asl locale

Condividi la notizia:











Brescia – Sesta vittima del coronavirus, è una donna. Ma la regione Lombardia smentisce la notizia.

“In merito alla notizia in relazione ad una morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la direzione sanitaria dell’azienda socio sanitaria territoriale, regione Lombardia smentisce tale informazione, precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso”. Così in una nota, la regione.

Della donna si era detto che era stata trasferita domenica, positiva al virus. Aveva un quadro clinico, a quanto pare, compromesso.

Intanto sono saliti da 27 a 32 i casi confermati in Veneto.

Condividi la notizia:











24 febbraio, 2020