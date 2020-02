Politica - Gabriella Chiellino in una nota: "Sono giunta a questa decisione per motivi strettamente personali"

Condividi la notizia:











Venezia – Si ritira la candidata sindaco per il Pd a Venezia.

Gabriella Chiellino, candidata sindaco per il Pd a Venezia, si è ritirata dalla corsa. Chiellino, oltre ad essere sostenuta dal Pd è appoggiata anche da socialisti, Verdi e liste civiche.

“Ringrazio tutti gli esponenti della coalizione di centrosinistra – ha scritto Chiellino in una mail, riportata da Repubblica – che mi hanno espresso il loro sostegno e i tanti che mi hanno manifestato la loro stima. Dopo un’ approfondita riflessione sono giunta però, per motivi strettamente personali, alla decisione di non poter assumere l’impegno che mi viene richiesto“.

Gabriella Chiellino, manager ambientalista, indipendente e cattolica, sarebbe stata la prima donna a presentarsi agli elettori per governare Venezia.

Condividi la notizia:











18 febbraio, 2020