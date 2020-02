Viterbo - Coinvolti tre ragazzi di cui due minorenni - Sul posto è intervenuta la polizia - FOTO

Viterbo – Si schiantano contro due auto in pieno centro.

Incidente in via Mazzini a Viterbo ieri sera attorno alle 23,20.

Una Opel Agila grigia con a bordo tre ragazzi, di cui due minorenni, ha perso il controllo ed è finita contro altre due auto, una Renault bianca e una Mercedes nera, parcheggiate lungo la via.

L’auto dei ragazzi, dopo aver preso in pieno gli altri due mezzi, si è cappotata finendo in senso contrario rispetto alla via che percorreva.

Nessun ferito, tutti e tre i giovani sono rimasti illesi. E nessuno è risultato positivo all’alcoltest o al test sull’uso delle sostanze stupefacenti.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

8 febbraio, 2020