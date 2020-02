Napoli - Mentre era in camerino poco prima d'andare in scena

Napoli – Maria Grazia Cucinotta ricoverata in ospedale dopo un malore a teatro.

L’attrice era a Napoli per andare in scena con lo spettacolo Le figlie di Eva, quando si è sentita male in camerino ed è dovuta ricorrere alle cure dei medici.

Trasportata in ospedale, più tardi ha rassicurato sulle sue condizioni di salute, tuttavia è rimasta comunque ricoverata e lo spettacolo rinviato.

12 febbraio, 2020