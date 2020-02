Sicurezza sul lavoro, al via una serie di corsi obbligatori

Viterbo - Organizzati da Confartigianato imprese a partire dal 14 febbraio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La formazione in materia di sicurezza sul lavoro è sempre più determinante per la salvaguardia dei lavoratori e la tutela di un’impresa per il datore di lavoro.

L’area Ambiente&Sicurezza di Confartigianato imprese di Viterbo per queste ragioni ha predisposto un’ampia offerta di corsi organizzati per questo anno formativo che inizieranno dal 14 febbraio prossimo.

In particolare, a partire appunto dal 14 febbraio, ci sarà l’avvio di una serie di corsi obbligatori, sia riguardanti la formazione base che di aggiornamento rivolta ai lavoratori e soci lavoratori prevista dall’accordo stato-regioni del 2011, sia la formazione mirata ai datori di lavoro ai sensi della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Qui di seguito, il corposo elenco di corsi in partenza. Formazione per datori di lavoro che svolgono la funzione di Rspp (modulo base e di aggiornamento quinquennale – fascia di rischio bassa/medio/alta). Formazione lavoratori, art. 37 (modulo base e di aggiornamento quinquennale – fascia di rischio bassa/medio/alta). Formazione rappresentante dei lavoratori/rls (modulo base e di aggiornamento annuale). Formazione per preposti (modulo base e di aggiornamento).

A seguire in programmazione per il prossimo 20 febbraio anche i moduli formativi rivolti all’acquisizione di speciali abilitazioni per lavoratori con specifiche mansioni e per l’utilizzo di particolari attrezzature e macchine da lavoro, nel dettaglio ci riferiamo ai seguenti percorsi formativi. Abilitazione per conduttori di macchine movimento terra – Mmt (modulo base e di aggiornamento quinquennale). Abilitazione per conduttori di carrello elevatore, muletto, (modulo base e di aggiornamento quinquennale).

Confartigianato imprese di Viterbo ricorda che per ogni partecipante al corso, previo il superamento dei test di verifica finali, verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti richiesti dalla normativa vigente. Per ricevere ulteriori informazione su orari e modalità d’iscrizione, con la possibilità di richiedere anche un’offerta mirata per la formazione di un gruppo di addetti della propria azienda, è possibile contattare l’ufficio Ambiente&Sicurezza della Confartigianato imprese di Viterbo.

4 febbraio, 2020