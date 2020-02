Soldato spara in un centro commerciale, 20 morti e 16 ostaggi

Korat – Soldato spara in un centro commerciale, almeno 20 morti e 16 ostaggi.

Paura in Thailandia. Sarebbero almeno 20 le persone uccise dal militare, identificato come il sergente Jakkrapanth Thomma, che ha aperto il fuoco in un centro commerciale di Korat, nel nordest della Thailandia.

Secondo i siti locali, l’uomo sarebbe asserragliato nel centro commerciale e avrebbe preso 16 persone come ostaggi.

Il militare avrebbe postato aggiornamenti sulla sua pagina Facebook durante l’intera azione.

A pubblicare un video anche l’account Twitter del quotidiano thailandese Khaosod English. Nel filmato si vede l’uomo che passeggia armato all’interno del centro commerciale.

EXCLUSIVE: Video shows Sgt. Jakkrapanth Thomma inside Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasiman during his shooting rampage that killed at least 12 people. Latest info indicates he’s holding 16 people as hostages. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/y8pqfzw0yw

— Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020