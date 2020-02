Carabinieri - Arrestato e portato in carcere 25enne originario del Gambia

Viterbo – Sorpreso a spacciare a Viterbo nonostante il divieto di dimora in città, 25enne arrestato dai carabinieri.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, ieri sera hanno rintracciato e arrestato un cittadino originario del Gambia di 25 anni.

“Il ragazzo – si legge nella nota dei militari – era colpito da un provvedimento di arresto in carcere, a seguito delle ripetute denunce dei carabinieri per le continue violazioni al divieto di dimora a Viterbo a cui era sottoposto”.

Il 25enne era stato arrestato mesi fa dai carabinieri del Norm per spaccio ed era stato condannato come pena accessoria al divieto di dimora a Viterbo, città dove era stato sorpreso a spacciare, ma nonostante il divieto, secondo quanto riferito dai carabinieri era stato “periodicamente sorpreso in città e puntualmente denunciato”.

Il giudice ravvisando le numerose violazioni segnalate dai carabinieri ha disposto l’arresto in carcere eseguito ieri.

21 febbraio, 2020