Sorpreso a vendere droga per la terza volta al parco, via dalla Tuscia e via libera all’epulsione

Tribunale - E' il 26enne arrestato sabato tra via Polidori e via Garbini - Processo rinviato a maggio dopo la convalida dell'arresto

Viterbo – (sil.co.) – Sorpreso a vendere droga per la terza volta nei pressi del solito parco pubblico tra via Polidori e via Garbini, il giudice gli impone il divieto di dimora in provincia di Viterbo ed emette anche il nulla osta per l’espulsione.

– Sorpreso a cedere marijuana a una giovanissima

Si tratta del 26enne d’origine nigeriana fermato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile nel pomeriggio di sabato 22 febbraio in via Marini, sorpreso in flagrante, al termine di un servizio di pedinamento, mentre cedeva 5 grammi di marijuana a una giovanissima viterbese, segnalata come assuntrice.

Dopo avere trascorso due notti nelle camere di sicurezza della compagnia di Viterbo, il 26enne ieri mattina è comparso davanti al giudice Roberto Colonnello che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto il divieto di dimora in tutta la provincia di Viterbo fino al processo per direttissima rinviato, su richiesta del difensore Domenico Gorziglia, al prossimo 29 maggio.

Titolare del fascicolo il pubblico ministero Chiara Capezzuto. Il giudice, rimettendo in libertà il nordafricano, ha inoltre già emesso il nulla osta per l’espulsione.

25 febbraio, 2020