Sospiro di sollievo per la Viterbese, Tounkara disponibile per domenica

L'infortunio di ieri si è rivelato meno grave del previsto e l'attaccante è tornato subito a disposizione di Calabro

di Samuele Sansonetti

Viterbo – L’ok definitivo si avrà soltanto domenica ma nell’attesa, i controlli su Mamadou Tounkara, fanno tirare un sospiro di sollievo alla Viterbese.

L’attaccante, uscito anzitempo dall’allenamento di ieri per una brutta botta alla caviglia, oggi si è sottoposto agli esami di rito che hanno escluso fratture o danni gravi. Subito dopo è tornato in campo per preparare la trasferta di domenica sul campo della Vibonese.

Il calciatore è stato convocato e ci sarà. E per Antonio Calabro è una buona notizia in mezzo a tante note negative. Tra infortuni, squalifiche e virus influenzali i forfait saranno dieci ma in attacco il quaderno degli assenti conterà solamente Michele Volpe.

Niente allenamento domani per la squadra, che partirà in aereo per la Calabria dove atterrerà nel primo pomeriggio per poi attendere, senza ulteriori sedute, la partita di domenica alle 14,30.

Samuele Sansonetti

Vibonese – Viterbese

i convocati gialloblù

Antezza, Baschirotto , Besea, Bensaja, Bianchi, Bunino, Corinti, De Giorgi, Errico, Maraolo, Markic, Menghi E. , Molinaro, Negro, Pini, Simonelli, Tounkara, Urso, Vitali, Zanoli

Serie C – girone C

26esima giornata

domenica 16 febbraio

Teramo – Monopoli (sabato)

Vibonese – Viterbese

Catanzaro – Casertana

Catania – Reggina

Bisceglie – S. Leonzio

Avellino – Cavese

Bari – Picerno

Potenza – Rende

Paganese – Rieti

Ternana – V. Francavilla

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 59 25 18 5 2 48 17 31 Bari 51 25 14 9 2 45 19 26 Ternana 48 25 14 6 5 34 21 15 Monopoli 48 25 15 3 7 34 20 14 Potenza 45 25 13 6 6 28 20 8 Catanzaro 41 25 12 5 8 39 27 12 Teramo 37 25 10 7 8 27 26 1 Catania 36 25 10 6 9 34 36 -2 Viterbese 35 25 10 5 10 33 31 2 Cavese 32 25 8 8 9 21 32 -11 V. Francavilla 31 25 7 10 8 30 32 -2 Paganese 31 25 7 10 8 31 28 3 Casertana 30 25 6 12 7 30 30 0 Avellino 30 25 8 6 11 29 36 -7 Vibonese 29 25 6 11 8 39 30 9 Picerno 26 25 6 8 11 25 30 -5 Bisceglie 19 25 3 10 12 19 34 -15 Rende 16 25 3 7 15 16 44 -28 S. Leonzio 16 25 3 7 15 24 43 -19 Rieti 12 25 4 5 16 26 56 -30

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

14 febbraio, 2020