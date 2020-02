“Spero che Lombardi torni presto e più forte di prima”

Viterbo - Gli auguri del delegato ai rapporti con le società sportive Matteo Achilli, che fa il punto sullo sport cittadino: "Bene Union Viterbo e Ortoetruria, prime nei rispettivi campionati"

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – Lesione muscolare all’adduttore della coscia e sessanta giorni di stop.

L’infortunio di Cristiano Lombardi è più serio del previsto e molto probabilmente costringerà il calciatore della Salernitana a chiudere la stagione in anticipo.

In questa stagione il giovane talento cresciuto nel Calcio Tuscia ha fatto benissimo con 19 presenze tra serie B e coppa Italia corredate da tre reti e quattro assist. E il problema fisico arriva forse nel periodo migliore visto che il viterbese è diventato ormai un punto di riferimento per la formazione guidata da Gian Piero Ventura, quinta e in piena zona playoff.

“Cristiano è un altro orgoglio dello sport viterbese – racconta il delegato ai rapporti con le società sportive Matteo Achilli che ha appena saputo dell’infortunio –. Stava facendo veramente bene e ci dispiace veramente. Spero che sia meno grave di come sembra e che possa tornare presto e più forte di prima“.

Subito dopo il delegato effettua un focus sullo sport cittadino.

“Nel rugby l’Union Viterbo è prima in serie C1 e sta andando benissimo – prosegue Achilli – così come la Stella azzurra Ortoetruria che si trova in testa al campionato di serie C gold di basket. Bene anche le giovanili di Vbc Viterbo e Volley Viterbo nella pallavolo e la Scherma Viterbo, che nell’ultimo weekend ha portato a casa il trofeo Città di Roma. Congratulazioni poi all’allenatore di calcio a cinque Fulvio Colini, fresco vincitore della panchina d’oro.

Complimenti infine ai ragazzi di Eta beta, tornati dagli Special Olympics con ottimi risultati, ad Alberto Bocci di Sorrisi che nuotano per le vittorie ai campionati regionali e alla ViterSport che è tra le protagoniste principali del campionato italiano di wheelchair hockey. Come comune siamo vigili su tutti gli sport e seguiamo tutti con la stessa attenzione”.

Condividi la notizia:











20 febbraio, 2020