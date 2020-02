“Spesa consapevole, ho chiesto ai ragazzi di aiutare i genitori”

Montefiascone - L'assessora all'ambiente Rita Chiatti durante l'incontro con gli studenti della scuola Golfarelli per la settima giornata mondiale contro lo spreco alimentare

di Michele Mari

Montefiascone – “Sprechi alimentari, ho chiesto ai ragazzi di aiutare i genitori per una spesa consapevole”. L’assessora all’ambiente di Montefiascone Rita Chiatti ha incontrato mercoledì mattina le classi terze della scuola Golfarelli. È stata l’occasione per chiedere agli studenti un aiuto concreto alla lotta contro lo spreco alimentare in occasione della settima giornata mondiale.

“Nella giornata di mercoledì – spiega l’assessora Rita Chiatti – ho incontrato la terza A e terza B della scuola Golfarelli per parlare degli sprechi alimentari in occasione della settima giornata mondiale. Nonostante gli sprechi siano diminuiti del venticinque per cento in Italia negli ultimi anni il problema ancora sussiste. Per questo ho spiegato ai bambini che l’inizio dello spreco avviene nelle mura domestiche quando vengono buttati avanzi o prodotti scaduti non consumati comprati in eccedenza”.

Proprio da questo l’appello dell’assessora all’ambiente rivolto agli studenti. “Per questo ho chiesto ai bambini – aggiunge Rita Chiatti – la loro collaborazione nell’aiutare i genitori nel momento della spesa. Infatti gli acquisti consapevoli cominciano proprio nel momento della spesa. Va comprato soltanto ciò che realmente serve e va cucinato solo il necessario. Gli avanzi, dove possibile, vanno riutilizzati anche con un po’ di creatività”.

In questo incontro si è parlato anche di cibo a chilometro zero e di altri metodi per combattere lo spreco. “Ho chiesto – continua l’assessora – di preferire prodotti a chilometro zero perché hanno meno impatto inquinante per il trasporto e prodotti con scadenza più lontana. Qualora si compri cibo con scadenza a breve termine la mia raccomandazione è stata di acquistarli quando si ha la possibilità di consumarli tutti il prima possibile. Infine il cibo non più utilizzabile va gettato nell’organico o utilizzato nel composter per realizzare concime per le piante”.

All’incontro tra gli studenti e l’assessora Rita Chiatti erano presenti le professoresse Annarita Starnini, Luisa Patacchini, Rossana Moscetti, Stefania Pieri, Antonella Ranaldi, Maria Rosaria Morleschi e Ornella Morleschi. Con l’occasione l’assessora ha lasciato un kit dedicato per un progetto educativo e ha distribuito dei secchi per la raccolta differenziata a scuola. “Infine ho lasciato – conclude Rita Chiatti – un secchietto per ogni lavello della scuola, con la collaborazione di Viterbo Ambiente, per raccogliere l’organico”.

L’incontro si è concluso con una promessa dell’assessora: tornerà a scuola intorno al 15 marzo in occasione della giornata mondiale per i cambiamenti climatici e per altri appuntamenti in cui si parlerà del rapporto tra uomo e animale.

6 febbraio, 2020