Spostamento del mercato settimanale al Carmine, occhio ai divieti

Tutti i provvedimenti riguardanti sosta e circolazione in vigore sabato 15 e 22 febbraio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Spostamento provvisorio del mercato settimanale da piazzale Martiri d’Ungheria al quartiere Salamaro-Carmine, attenzione ai provvedimenti riguardanti sosta e circolazione veicolare in occasione dei giorni sabato 15 e 22 febbraio.

A comunicare le principali disposizioni è l’assessore alla viabilità Laura Allegrini.

Nelle due giornate (15 e 22 febbraio) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, dalle 6 alle 14 nelle seguenti vie e piazze: via C. Alvaro dall’intersezione con piazza dei Castelli fino a largo Biferali compreso, via F. Boccacci ambo i lati, via D. Bastianini, ambo i lati, fino all’intersezione con via Agnesotti, via dei Bersaglieri, dall’intersezione con via D. Bastianini al chiosco per la distribuzione automatica dell’acqua potabile.

Dalle 6 alle 14 sarà inoltre interdetta la circolazione veicolare in via F. Boccacci (da via Solieri fino a via C. Alvaro) e in via D. Bastianini, nel tratto che va dall’intersezione con via F. Boccacci fino all’intersezione con via Agnesotti.

Dalle 6 alle 14 sarà istituito il doppio senso di circolazione in via dei Bersaglieri, dall’intersezione con via Boccacci, fino al chiosco per la distribuzione automatica dell’acqua potabile.

Sempre dalle 6 alle 14, verrà interdetta la circolazione veicolare in via dei Bersaglieri, nel tratto che va dal chiosco per la distribuzione automatica dell’acqua potabile fino all’intersezione con via D. Bastianini.

Dalle 6 alle 14, in via Corrado Alvaro verrà consentito il transito veicolare esclusivamente nella corsia di marcia appositamente delimitata con transenne e nastro monitore.

I provvedimenti sono stati disposti con apposita ordinanza del Comando di polizia locale (n. 81 del 7/2/2020).

Comune di Viterbo

14 febbraio, 2020