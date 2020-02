Spostato al 20 marzo il versamento delle tariffe Siae per la musica d’ambiente

Cna - In considerazione delle misure adottate per l’emergenza sanitaria del Coronavirus

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – È stato differito al prossimo 20 marzo il termine per il versamento dell’abbonamento Siae da parte delle imprese nei cui ambienti viene diffusa musica durante lo svolgimento delle attività.

La decisione è stata assunta in considerazione delle misure straordinarie adottate in alcune regioni italiane per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. A darne comunicazione, è la Cna di Viterbo e Civitavecchia.

Come si ricorderà, la scadenza era stata fissata al 29 febbraio.

Resta naturalmente confermata, a favore degli associati Cna, la riduzione delle tariffe fino al 40 per cento, in base alla convenzione stipulata dall’associazione con la Società degli autori ed editori.

Gli sconti interessano tutte le categorie: esercizi commerciali e artigiani; bar, ristoranti, alberghi, villaggi turistici, campeggi e pubblici esercizi all’interno degli stabilimenti balneari; centri fitness; attività di animazione sulle spiagge; trattenimenti musicali senza ballo; trasporti.

La modulistica per fruire di questo vantaggio è a disposizione nelle sedi Cna.

Cna Viterbo e Civitavecchia

Condividi la notizia:











25 febbraio, 2020