Startup e imprenditoria digitale, torna “Digituscia”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Tornano i seminari su digitalizzazione e imprenditoria digitale organizzati dall’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, LazioInnova e le società del gruppo Datrix.

C’è chi oggi sogna di diventare designer di app, chi data scientist, chi direttore marketing in un mondo ormai digitale, chi vuole rendere umana l’intelligenza artificiale. Le professioni non saranno mai più le stesse.

Ne sbocciano di nuove in forme continuamente mutanti. Di sicuro si stanno digitalizzando rapidamente, come accade per ogni altro aspetto della nostra realtà. Compito dell’Università e delle istituzioni locali è cercare di aiutare chiunque voglia realizzare i propri sogni.

Colmare il gap tra la domanda di competenze e la disponibilità dell’offerta. Al momento invece si registra ancora una asincronia tra accademia e universo del lavoro. All’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo tornano i seminari DigiTuscia con un ciclo di 6 incontri incentrati sul tema startup.

Sulla scia del successo degli incontri che si sono svolti in autunno, ripartono gli incontri di formazione su digitalizzazione e imprenditoria digitale, organizzati dal Corso di Ingegneria e rivolti non solo agli studenti universitari ma a tutti coloro anche esterni che vorranno partecipare all’evento.

L’iniziativa nasce all’interno del corso di Ingegneria dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo che, come sottolinea il professor Giuseppe Calabrò presidente del Corso: “Negli ultimi anni Ingegneria ha molto investito nella costruzione di una rete di rapporti con le imprese e con il mondo del lavoro, diventando sempre di più polo di riferimento per la cultura digitale. Un percorso che ha visto la partenza dell’indirizzo di Informatica Industriale due anni fa e che sta proseguendo nel solco della collaborazione con il mondo e la cultura digitale come l’avvio dal prossimo anno accademico del Master in Artificial Intelligence on Business and Security”.

Questi nel dettaglio gli appuntamenti di DigiTuscia 2020:

Il 13 marzo si parlerà dell’Ecosistema Startup Italiano con l’intervento di Giuseppe Venezia, Cfo di Datrix

Il 20 marzo verrà introdotto il Design Thinking con Daniele Cattaneo, UI manager in ByTek.

Il 27 marzo si parlerà di Startup e Metodologia Lean con Gregorio Stano, Design Lead in Datrix.

Il 3 aprile si parlerà di Business Model Canvas con Guglielmo Fassio, Operation Manager in ByTek .

Il 17 aprile si parlerà di Growth Hacking con Paolo Dello Vicario, CEO di ByTek.

Il 24 aprile verrano illustrate le Oppurtunità per le Startup messe a disposizione dalla Regione Lazio, con Giulio Curti responsabile Spazio Attivo Viterbo e Open Innovation, LazioInnova.

Gli incontri si svolgeranno tra marzo ed aprile 2020 dalle 15 alle 18 nella sede della facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Largo Università, zona Riello). L’ingresso ai seminari è gratuito, previa iscrizione sul sito eventbrite.it sulla sezione “Biglietti digituscia seminari sull’imprenditoria digitale a Viterbo”.

17 febbraio, 2020