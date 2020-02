Stella Azzurra Vt Ortoetruria si impone su Fondi

Sport - Basket - Nettissima vittoria del team che al PalaMalè gioca una partita in totale controllo e con un perentorio 106-62 conquista due punti che la collocano al vertice della classifica

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – STELLA AZZURRA VT-ORTOETRURIA – VIRTUS FONDI: 106-62

STELLA AZZURRA VT-ORTOETRURIA 106: Price 10, De Gregorio 18, Rogani 5, Navarra, Rovere 11, Baldelli 9, Meroi, Pebole 14, Rubinetti 33, Casanova 6

Coach: U. Fanciullo; Ass.ti: U. Cardoni e J. Vitali

VIRTUS FONDI 62: Fallovo, Di Vito, Romano ne, Sepe 2, Refini 9, Avallone 3, Bilotta 15, Di Manno, Landgren 27, Cugini 6, Di Maro

Coach: T. Adesso Ass.te: L. Borelli

Parziali: 26-13/ 27-11/ 32-19/ 22-19

Rimbalzi: Baldelli 13, Price 10, Landgren 8

Nettissima vittoria della Stella Azzurra Viterbo che al PalaMalè gioca una partita in totale controllo

contro Fondi e con un perentorio 106-62 conquista due punti che la collocano al vertice della

graduatoria insieme alla Iul Basket Roma.

Mai in discussione il risultato che già alla fine del primo quarto vedeva l’Ortoetruria condurre per 26-13 con un vantaggio che a metà gara si ampliava fino al 53-24 fino a segnare 85-43 dopo 30’. Fanciullo ha distribuito con grande equilibrio la presenza in campo di tutti i suoi giocatori a referto che hanno risposto in maniera pienamente convincente alle sue indicazioni.

I biancostellati sono stati superiori ai loro avversari in tutte le caselle dello score, registrando buonissime percentuali al tiro, ma soprattutto dominando le plance con 51 rimbalzi all’attivo contro i 24 degli avversari.

Piacevole il gioco della Stella che ha regalato anche numerose belle giocate particolarmente

apprezzate dal numeroso pubblico presente in tribuna.

Ben oltre la sufficienza le prestazioni offerte da tutti i singoli biancoblu, con una sottolineatura ulteriore alla ottima gara di Rubinetti e Baldelli. Tra gli ospiti, Landgren il migliore.

L’Ortoetruria è ora attesa dalla trasferta di sabato prossimo a Roma contro il fanalino di coda Smit

contro la quale cercherà di allungare la striscia di risultati positivi giunti ad oggi alla settima vittoria

consecutiva.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo

Condividi la notizia:











17 febbraio, 2020