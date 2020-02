Montefiascone - Intervento dei vigili del fuoco

Montefiascone – Sterpaglie in fiamme in località Vallalta a Montefiascone.

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13,30, per cause in corso d’accertamento, un incendio è divampato in località Vallalta nel comune di Montefiascone vicino alla frazione Mosse.

Ad andare a fuoco circa duecento metri quadrati di sterpaglie all’interno di un fosso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo con una campagnola e un’autopompa serbatoio.

I pompieri hanno spento le fiamme in circa trenta minuti.

Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni alle abitazioni.

6 febbraio, 2020